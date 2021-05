"Meble, mały fiat – oto marzeń szczyt". O popularnym maluchu, który stał się naszą codziennością

I choć miał to być samochód dla wszystkich, bardzo szybko okazało się, że zaporowa cena 69 tysięcy ówczesnych złotych jest praktycznie nie do przeskoczenia dla zwykłego Kowalskiego. Maluch bardzo szybko stał się marzeniem wielu, a dowody na to możemy znaleźć choćby w tekstach piosenek, np. zespołu Perfect ("Telewizor, meble, mały fiat,/ Oto marzeń szczyt") lub Izabeli Trojanowskiej ("za osiem lat/ Adres w bloku i mały fiat,/ Nie łam głowy, jak ty na to uzbierasz").