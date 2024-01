Mieli wylądować w Londynie. Samolot przekierowano do... Budapesztu

Szokująca sytuacja

Niebezpieczne warunki powodują wiele utrudnień w ruchu lotniczym. Wyjątkowo nietypowy lot zanotował samolot linii lotniczej Ryanair. Maszyna, realizująca połączenie o numerze RYR6333 wyleciał w niedzielę 21 stycznia br. z lotniska w Manchasterze, by docelowo dotrzeć do Dublina. Generalnie przelot z Manchesteru do stolicy Irlandii trwa około godziny, ten feralny lot zajął jednak ponad trzy godziny, a pasażerowie i tak nie znaleźli się w mieście docelowym. Jak do tego doszło?