Mieszkania i domy w turystycznych rajach za 1 euro. Hit czy kit?

Ale Włochy nie są odosobnione, gdy chodzi o kuszenie takimi obłędnymi promocjami. W tym roku z podobną akcją ruszyły władze jednej z chorwackich miejscowości. Legrad usytuowany jest na północy kraju, nieopodal granicy z Węgrami, a urzędnicy tej kilkutysięcznej miejscowości postanowili wystawić na sprzedaż szereg nieruchomości za symboliczną jedną kunę (ok. 60 groszy). Wszystkie z przeznaczeniem do generalnego remontu. Ale równocześnie włodarze zapowiedzieli, że nowi właściciele nie zostaną z problemem sami, gwarantując dofinansowanie do modernizacji. Konieczny do spełnienia warunek to natomiast przeprowadzka do Legradu przynajmniej na 15 lat.