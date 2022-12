"Milionerzy". Co jest obowiązkowe w hali odpraw dla pasażerów wylatujących?

Co to jest check-in?

Przypominamy, że check-in to nic innego jak odprawa na lotnisku. Pasażer zgłasza się do odpowiedniego stanowiska, w którym okazuje bilet lotniczy i dowód osobisty lub paszport (w zależności od miejsca docelowego). Jeśli podróżuje z bagażem rejestrowanym, to nadaje go właśnie w trakcie odprawy. Następnie otrzymuje kartę pokładową.