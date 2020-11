"Milionerzy". W którym z krajów praktykowano krepowanie stóp kobietom, co miało im zapewnić dobre zamążpójście?

"Milionerzy" - pytanie za 2000 zł

Uczestniczka musiała odpowiedzieć na pytanie: W którym kraju praktykowano krępowanie stóp kobietom, co miało im zapewnić dobre zamążpójście? Jak zwykle do wyboru były 4 warianty odpowiedzi:

Krępowanie stóp w Chinach

Chiński obyczaj kultywowany od ok. X do początków XX w. polegał na łamaniu palców u stóp małym dziewczynkom i ich bandażowaniu, celem ich skrócenia i deformacji prowadzących do pożądanego efektu estetycznego. To bardzo bolesny proceder, który rodzice fundowali córkom, żeby bogato wydać je za mąż.