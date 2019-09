Mogłeś tego nie wiedzieć. Te błędy popełniają turyści z całego świata

Z naszą wiedzą geograficzną bywa różne. Okazuje się, że nawet osoby przekonane o tym, że sfera ta nie ma przed nimi większych tajemnic, popełniają dość proste błędy. Opublikowane właśnie wyniki badań wskazują na najczęściej pojawiające się nieporozumienia nawet w przypadku – wydawałoby się - dość oczywistych i prostych rzeczy.

Co jakiś czas w internecie furorę robią sondy uliczne. W ramach takich ankiet napotkane osoby odpowiadają na proste pytania z zakresu geografii. Prowadzą one do prostej konkluzji – otaczający nas świat pozostaje dla wielu ludzi taką samą tajemnicą, jak matematyka na poziomie akademickim. Ankietowanym zdarza się mylić kontynenty z krajami i morza z oceanami.

Na prośbę o zlokalizowanie danego kraju, pokazują na mapie miejsce, które znajduje się po drugiej stronie globu. Wielu komentatorów uważa wprawdzie, że podobne filmy to efekt wybiórczego montażu, dzięki któremu w materiałach pozostawiane są tylko najbardziej kompromitujące wpadki, obnażające zawstydzającą niewiedzę części społeczeństwa. Ale przeprowadzane właśnie badania pokazują, że proste błędy, dotyczące wiedzy z zakresu geografii, zdarzają się częściej, niż można przypuszczać.

Stolica Stanów Zjednoczonych? Nowy Jork – bo jest największą i najbardziej rozpoznawalną metropolią kraju. A Kanady? Toronto – bo jest pierwszym miastem, które wielu osobom przychodzi do głowy, gdy pada pytanie o stolicę drugiego pod względem powierzchni kraju na świecie. Któż nie spotkał się z podobnymi głosami, zasłyszanymi na ulicy, wśród rodziny czy znajomych? Oczywiście odpowiedziami, jakie powinny paść we wspomnianych przypadkach, są: Waszyngton i Ottawa. Zwykła niewiedza czy, jak niektórzy tłumaczą, "chwilowe zaćmienie", powodują, że padają błędne odpowiedzi? Takich smaczków jest oczywiście znacznie więcej.

Stolica? To nie zawsze najpopularniejsze i najludniejsze miasto W kategorii "błędnie wskazana stolica", najwięcej błędów padło, gdy trzeba było podać stolicę Australii. Przeprowadzone w Wielkiej Brytanii badanie wykazało, że spośród dużych krajów, w przypadku których nazwa stolicy teoretycznie nie powinna nastręczać kłopotów, to właśnie Australia sprawiła największe trudności. Odpowiedzią, która najczęściej padała, było Sydney. Aż 49 procent ankietowanych wskazało na tę kilkumilionową metropolię. Oczywiście jest to odpowiedź błędna. Stolicą Australii jest Canberra – niespełna półmilionowe miasto, które oddalone jest od Sydney o ok. 300 kilometrów.

Takich kłopotliwych stolic jest na świecie więcej. W przypadku pytania o stolicęBrazylii, odpowiedziami, które często się nasuwają, są: Rio de Janeiro oraz São Paulo – miasta zamieszkiwane przez miliony Brazylijczyków. Stolicą tego kraju pozostaje zaś mająca zaledwie 60 lat Brasília. Można przypuszczać, że już niedługo podobnych trudności będzie dostarczać wskazanie stolic Indonezji i Korei Południowej. Oba te kraje planują przeniesienie stolic odpowiednio – z Dżakarty i Seulu. Jedną z przyczyn takich decyzji jest przeludnienie obecnych stolic.

Poważne problemy mieli badani także ze wskazaniem europejskich stolic. Tylko 19 procent badanych poprawnie wskazało stolicę Hiszpanii. Jeszcze gorzej było z wymienieniem stolic Finlandii (14 procent poprawnych odpowiedzi) czy Chorwacji (10 procent). Zaledwie 9 procent ankietowanych poprawnie odpowiedziało na pytanie o stolicę Turcji.

Ale nie tylko stolice przysporzyły kłopotów. Rozmaite kwiatki pojawiały się też przy innych pytaniach. Aż 61 procent ankietowanych wyraziło przekonanie, że Wielki Mur Chiński jest tym wzniesionym ludzkimi rękami obiektem, który podziwiać można z kosmosu. Stanowczo zaprzeczają temu przedstawiciele NASA. Potwierdzają oni, że jest to jeden z tych kosmicznych mitów, które na przestrzeni lat bardzo zyskały na popularności. Oczywiście jest on cały czas starannie pielęgnowany, np. przez popkulturę.

Państwo czy miasto? Kraj czy kontynent? Nie ma już natomiast najmniejszych wątpliwości, że z kosmosu doskonale widać Grenlandię. Wszak to największa na świecie wyspa. Aż 57 procent respondentów wyraziło przekonanie, że Grenlandia jest suwerennym krajem. Oczywiście to błąd, bo w istocie jest to terytorium zależne Danii. Podobnym błędem z tej samej kategorii jest uznanie za kraj...Dubaju.

W badaniu, w którym udział wzięło 2300 osób, w taki sposób wypowiedziało się 51 procent osób. Oczywiście Dubaj to "tylko" miasto w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dlaczego tak wielu osobom wydaje się inaczej? Być może dlatego, że niemal wszystkie medialne relacje, całe turystyczne bogactwo tego kraju niemal zawsze łączone jest właśnie ze stojącym spektakularnymi inwestycjami Dubajem. Obecnie jest to jedno z najczęściej odwiedzanych miast na świecie.

Kłopot pojawił się także wtedy, gdy trzeba było połączyć popularne atrakcje geograficzne z ich lokalizacją. Tylko 34 procent badanych wiedziało, że Fontanna di Trevi znajduje się w Rzymie. 44 procent odpowiedzi wskazywało zaś, że Statua Wolności znajduje się na Manhattanie (w rzeczywistości jest elementem krajobrazu Liberty Island, która technicznie leży na terenie Jersey City, a nie Nowego Jorku; podlega jednak jurysdykcji Nowego Jorku). Badanie ujawniło też zabawne przeinaczenia z dziedziny geografii. Np. 17 procent badanych było przekonanych, że miasto, w którym znajduje się legendarna Krzywa Wieża to nie Piza, ale... Pizza.

Ale prawdą jest, że w internecie można znaleźć jeszcze większe "perełki". Jak inaczej bowiem nazwać przekonanie wielu osób, które uważają, że Afryka to... kraj. "Naprawdę? 50 krajów w jednym kraju? Jak to możliwe?" - utrzymanych w takim tonie komentarzy jest w sieci znacznie więcej.

- Zaskakujący jest fakt, że mając świat tak wielki do odkrycia, tak wiele osób nie ma wiedzy nawet na temat niektórych podstawowych faktów – skomentował wyniki cytowany przez dziennik "Daily Mail" Alfredo Bernal, reprezentujący firmę, która zleciła przeprowadzenie badań