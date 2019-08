Muzułmanie kochają Zakopane. Turyści powoli się do nich przyzwyczajają

W Polsce jest dla nich tanio i ładnie. Z roku na rok coraz więcej muzułmanów odwiedza Zakopane. Lubią górskie sery i zapierające widoki. Czują się u nas dobrze, choć czasem doświadczają mowy nienawiści. "Nie ma tu czego wysadzać w powietrze”– komentują turyści, mijając ich na ulicach.

Muzułmańscy goście na południu Polski to wcale nie tegoroczna nowość. Głośno było o nich już w poprzednich sezonach. Oni lubią góry, a górale "lubią" ich. Lubią, bo w ich mniemaniu muzułmanie, to modelowi turyści – nie narzekają, nie targują się i często nawet nie czekają na resztę. Tylko kiełbasy nie jedzą i piwa nie piją. Ale za to wywożą tony pamiątek.