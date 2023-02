Na potęgę rezerwujemy wyjazdy. W czołówce miejsca, gdzie nie brakuje słońca

– Notujemy rekordowe wyniki za styczeń, bo właśnie teraz jest najlepszy moment na planowanie podróży. Zeszły rok pokazał, że ofert last minute jest coraz mniej, dlatego w tym roku rekomendujemy podróżnikom powrót do planowania wyjazdów z odpowiednim wyprzedzeniem. Jak wynika z naszych danych historycznych, zaplanowanie podróży z dwu- lub trzymiesięcznym wyprzedzeniem często pozwala zaoszczędzić niekiedy nawet do 50 proc. wartości biletów, a luty jest idealnym momentem, by pochylić się nad planami wyjazdowymi na okres wiosenno-letni – tłumaczy Deniz Rymkiewicz, rzecznik prasowy eSky.pl.