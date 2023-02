Ten kraj odwiedziło w zeszłym roku ponad 1,5 mln Polaków. To rekordowy wynik

Co ciekawe, w 2022 roku polscy turyści wydali w Hiszpanii łącznie nieco ponad 2,2 mln euro (to 2,6 proc. wszystkich wydatków dokonanych przez turystów zagranicznych). Średnie dzienne wydatki wzrosły do 169 euro (ok. 800 zł) i jest to rekordowa kwota będąca o 9,3 proc. wyższa niż w 2021 roku.