Na wakacje z dziećmi. Najmłodsi muszą mieć miejsce, żeby się wyhasać

Dogodny dojazd, dostępność placów zabaw, dobra oferta restauracyjna i hotelowa. To te aspekty są najważniejsze dla polskich rodziców wyjeżdżających na wakacje z dziećmi.

Z badania wynika, że wybierając się na wyjazd w góry polscy rodzice zwracają uwagę przede wszystkim na dobrą infrastrukturę i dojazdy, żeby w łatwy sposób poruszać się po okolicy z dziećmi (40 proc.). Dla 38 proc. ankietowanych bardzo ważna jest dostępność miejsc zapewniających aktywność ruchową, takich jakich zjeżdżalnie, ślizgawki i place zabaw. 36 proc. Polaków docenia z kolei atrakcyjną ofertę restauracyjną i hotelową. Dla 35 proc. Polaków wybierających się z dziećmi w góry istotne jest czy na szczyty można wjechać kolejami linowymi, by w łatwy i bezpieczny sposób dostać się tam z najmłodszymi.

Z badań wynika, że polskie góry są chętnie wybierane przez beneficjentów programu 500+. W ciągu ostatnich trzech lat w Tatrach , Beskidach lub Bieszczadach wypoczywała połowa rodzin korzystających ze wsparcia 500+. To o 10 punktów procentowych więcej niż w przypadku ogółu Polaków. 3/4 beneficjentów programu uważa, że letnia oferta turystyczna w górach poprawiła się (wobec 70 proc. ogółu Polaków). 70 proc. osób otrzymujących świadczenie najbardziej docenia coraz lepszą ofertę noclegową, a ponad połowa (53 proc.) wskazuje, że przybyło atrakcji dla dzieci, takich jak zjeżdżalnie, ślizgawki czy place zabaw.

– Jak pokazały badania, w tym roku urlop z dziećmi zamierzała spędzić jedna trzecia Polaków. Zorganizowanie wspólnego wyjazdu, który byłby atrakcyjny dla członków rodziny w różnym wieku to duże wyzwanie. Rodzice oczekują, by na miejscu dzieci mogły się dobrze bawić, a dorośli odpocząć i się zrelaksować. Dlatego oferta ośrodków turystycznych dla rodzin musi być kompleksowa. Nawet w najpiękniejszym miejscu dzieci będą się nudzić, jeśli nie zostanie im zapewniona dopasowana do ich wieku rozrywka, dlatego dodatkowe atrakcje turystyczne w naszych ośrodkach są już standardem – mówi Patryk Białokozowicz, członek zarządu PKL.