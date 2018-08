Po drugiej stronie Tatr. Największe atrakcje słowackich Tatr i okolicy

Malownicze Tatry Wysokie przyciągają turystów przez cały rok. Ich słowacka część jest szczególnie atrakcyjna i wciąż niedroga, wakacje nie zrujnują więc naszego budżetu. Przekonaj się jeszcze w tym roku, że Tatry to nie tylko Morskie Oko i Zakopane.

Poprad na Słowacji

”The Guardian” uznał Poprad na Słowacji w historycznym regionie Spisz za miasto szczególnie warte odwiedzenia, przede wszystkim zimą. Płynie tutaj rzeka o tej samej nazwie. Ten nieco oczywisty kierunek turystyczny u naszego południowego sąsiada to magnes na odwiedzających region na skalę krajową. Najbardziej przyciąga rozległy aquapark Poprad w imponującym widokiem na Tatry Wysokie, gdzie znajdziemy uwielbiany przez przyjezdnych w każdym wieku kompleks basenów (w tym jeden o wymiarach olimpijskich), ze zjeżdżalniami wodnymi, jacuzzi, saunami, łaźniami parowymi oraz suchymi, śnieżną grotą, urządzeniami do masażu i hydromasażu, tarasem widokowym, barami, restauracjami. Woda termalna ma w Popradzie działanie lecznicze, a najprzyjemniej jest w chłodniejszych miesiącach w basenie zewnętrznym o temperaturze 42 st. C. Żeby ją wydobyć, konieczne jest dostanie się do źródeł na głębokości ok. 1300 m. Do Popradu mamy bardzo blisko z Zakopanego. Najstarszą dzielnicą miasta jest zabytkowa Spiska Sobota, była osada handlowa, obecnie pozostająca swoistym rezerwatem architektonicznym ze średniowieczną zabudową. Króluje brukowany, świetnie odrestaurowany rynek z kościołem św. Jerzego z gotyckimi ołtarzami, z renesansowymi kamieniczkami pokrytymi gontami oraz z XVI-w. dzwonnicą. W Popradzie ponadto warto zajrzeć do Muzeum Podtatrzańskiego, synagogi, na międzynarodowy festiwal filmów o górach czy do kościoła św. Idziego z chrzcielnicą z XV w. (na rynku), a także do cennego kościoła w Maciejowicach.