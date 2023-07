Najbardziej zaskakujący kierunek w Europie. Niskie ceny, turkusowa woda i bałkański klimat

Polacy kochają bałkański klimat. Od lat tłumnie jeżdżą do Chorwacji, a coraz częściej do Czarnogóry i Albanii. Wyjątkowy półwysep, którego zachodnie granice wyznacza Morze Adriatyckie i Morze Jońskie, kryje jednak dużo więcej. Do niedocenianych kierunków należy przede wszystkim Macedonia Północna.