Najlepsze i jednocześnie najtańsze miejsca na maj. Na liście polskie miasto

Pod lupę wzięto także napoje, takie jak piwo i kawa. Za półlitrowy napój alkoholowy w Bukareszcie zapłacimy ok. 13 zł, w Gdańsku ok. 15 zł, w Porto ok. 11 zł, w Kownie ok. 17 zł, zaś w Walencji ok. 13 zł. Ceny filiżanki cappuccino w wymienionych miastach wahają się od 7 do 13 zł.