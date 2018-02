Najlepsze miejsca na podróż poślubną. Gdzie zabrać drugą połówkę?

Podróż poślubna lub romantyczny wypad we dwoje? Polecamy najpiękniejsze miejsca, gdzie każda para zbliży się do siebie w rajskim otoczeniu.

Wybór lokalizacji na podróż poślubną musi odpowiadać obojgu nowożeńcom (123RF.COM)

Seszele – wakacje w plażowym raju

Seszele leżą na Oceanie Indyjskim, na wschód od Afryki i na północ od Madagaskaru. Dawniej należały do Francji. Z archipelagu liczącego 115 wysp jedynie 33 są zamieszkane. Na prawie 500 km linii brzegowej znajdziemy mnóstwo uroczych zatoczek z bajkowymi plażami, z jasnym, miękkim piaskiem, wyglądających jak na pocztówce z raju. Równikowy klimat Seszeli sprawia, że wyspy są chętnie odwiedzane przez cały rok. Najprzyjemniejsze temperatury z niską wilgotnością panują tutaj pomiędzy majem a listopadem, dzięki powiewom chłodniejszego wiatru.

Ceny luksusowych, tygodniowych wczasów na Seszelach zaczynają się już od ok. 7 tys. zł. Wybierz się w podróż poślubną na najbardziej znaną z wysp archipelagu, Mahe, do hotelu AVANI Seychelles Barbarons (ex Meridien Barbarons). Przeloty odbywają się z lotniska Chopina w Warszawie.

Seszele to miejsce, gdzie na co dzień na hotelowym patio, na spacerze bądź na pięknej plaży spotkać można gwiazdy kina, muzyki lub sportu. W tej egzotycznej lokalizacji miesiąc miodowy spędzali m.in. książę William z księżną Kate oraz George Clooney z Amal Alamuddin. Seszele wybrali na podróż poślubną również polscy celebryci: Jakub Wesołowski i Agnieszka Szczurek, Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan, a także w 2013 roku Anna Lewandowska i Robert Lewandowski, którzy chwalili się wspaniałymi zdjęciami na portalach społecznościowych.

Jeśli chcesz zaznać luksusu godnego najlepszych gwiazd, na podróż poślubną wybierz pięciogwiazdkowy hotel Constance Ephelia Resort na Seszelach (północno-zachodnia część wyspy Mahe). Przestrzenny teren zielony, bliskość oceanu, liczne restauracje, bary, baseny, zajęcia sportowe i sporty wodne w cenie uprzyjemnią romantyczny wypad we dwoje. Ten zadbany i polecany przez 100% gości obiekt usytuowany jest bezpośrednio przy plaży, nieopodal lotniska.

Tajlandia – wypocznij w podróży poślubnej

Już w marcu można spędzić miesiąc miodowy w Tajlandii w hotelu Centara Blue Marine Resort Spa, położonym na malowniczym klifie na krańcu plaży Patong, naprzeciwko plaży Kalim na wyspie Phuket. Tropikalne lasy, bryza znad Morza Andamańskiego, łagodne wejście do wody z piaszczystego brzegu i bliskość rozrywkowego centrum z mnóstwem restauracji umilają wypoczynek we dwoje. Za 7-dniowy pobyt ze śniadaniami, przelotami z Warszawy, transferami i śniadaniami zapłacimy ok. 5 tys. zł od osoby. Taką podróż poślubną ma się tylko jedną w życiu!

W Tajlandii jest ok. 400 świątyń, które spotyka się tak naprawdę na każdym kroku. Obowiązkową wycieczką jest wypad do Bangkoku, miasta orientalnego, wielobarwnego i multikulturowego. Miłośnicy gastroturystyki muszą koniecznie wybrać się do dzielnicy Chinatown, gdzie w jednej wielkiej restauracji pod gołym niebem można po zmroku spróbować najbardziej wyszukanych potraw kuchni tajskiej i nie tylko.

Kolejnym polecanym kurortem w Tajlandii jest Dusit Thani Pattaya na wybrzeżu przy piaszczystej plaży, ok. 2 godziny jazdy od Bangkoku. To najlepszy obiekt dla par poszukujących luksusu na wakacjach z obsługą na najwyższym poziomie. W najbliższej okolicy znajdziemy słynne drewniane Sanktuarium Prawdy, jedno z największych azjatyckich akwariów Underwater World Pattaya, ogród botaniczny Nong Nooch Tropical Botanical Garden i świątynię Wat Khao Phra Bat z 18-metrowym posągiem Buddy. Jeśli więc znudzi nam się plażowanie i relaks we dwoje, miejsc do zwiedzania z pewnością nie zabraknie.