Najlepsze miejsca na urlop na Węgrzech. Poznaj najładniejsze z nich

Czołowym kierunkiem turystycznym na Węgrzech jest jezioro Balaton, nazywane przez mieszkańców ”Balaci”. To jednak nie jedyne miejsce, które warto odwiedzić w tym pięknym kraju. Dodatkowo wypad na Węgry zdecydowanie nie nadwyręży naszego budżetu.

Wakacje nad Balatonem

Kultowy Balaton o szmaragdowej barwie, otoczony mnóstwem zieleni i sąsiadujący z pasmem górskim, to największe środkowoeuropejskie jezioro o długości 77 km, zwane węgierskim morzem. Lokalna infrastruktura jest bardzo dobrze rozwinięta, na tutejszym wybrzeżu znajdziemy sporo kurortów z nadmorskim klimatem i pięknych miasteczek. Południową część Węgier warto odwiedzić zwłaszcza wczesną jesienią, kiedy młodzież wraca do szkoły, a wody Balatonu wciąż są nagrzane po ciepłym lecie, umożliwiając kąpiele, uprawianie sportów wodnych oraz plażowanie aż do października. W okolicy zajrzymy do winnic z pysznym węgierskim winem, skorzystamy z basenów termalnych czy obejrzymy chronione gatunki ptactwa, rezydującego nad czystym jeziorem.