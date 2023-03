Najpiękniejsze opactwa cystersów w Polsce. Przepych to mało powiedziane

Zakon cystersów został założony pod koniec XI wieku we Francji. Mnisi od początku zajmowali się działalnością rolniczą, budowlaną, gospodarczą czy naukową. Pierwsze klasztory cysterskie na ziemiach polskich powstały w XII wieku. I choć nie wszystkie przetrwały do naszych czasów, to nadal mamy co podziwiać.