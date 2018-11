Najpopularniejsze kurorty w Indiach. Wakacje w Azji

Egzotyczne wakacje są coraz popularniejsze. Doskonałym kierunkiem na ucieczkę od chłodu będą gorące Indie. Ten lubiany kraj to ładne wybrzeża, dzikie plaże, sporo roślinności, wszechobecne palmy, spacerujące słonie i oderwanie się od codzienności.

Monumentalne Taj Mahal w Indiach (Instagram.com, Fot: india)

Goa – Indie w pigułce

Jednym z najpopularniejszych zakątków w Indiach jest zachodni stan Goa na wybrzeżu Morza Arabskiego. Ta część Półwyspu Indyjskiego należała kiedyś do Portugalii, a od zamachu stanu w 1974 roku (zwanego rewolucją goździków) Goa jest już w pełni uznawany za stan indyjski. To zielone miejsce jest niezwykle malownicze, pełne gęstych lasów, parków narodowych, rezerwatów ptaków, pól ryżowych, zapomnianych wiosek. Na północy regionu znajdziemy jego stolicę, Panaji, a na południu Margao. Jadąc wzdłuż wybrzeża napotkamy mnóstwo miejscowości turystycznych usytuowanych przy plażach, zarówno tych z niezłą infrastrukturą, jak i typowo dziewiczych, gdzie podczas wypoczynku nie spotkamy w ciągu dnia praktycznie nikogo.

Za tygodniowy pobyt w kwietniu 2019 w stanie Goa zapłacimy 4277 zł od osoby. W cenie przeloty z lotniska Chopina w Warszawie, transfery na miejsce, bufet śniadaniowy oraz obiadokolacje, a 3-gwiazdkowy hotel znajduje się bezpośrednio przy plaży Colva Beach. Z okien widok na Ocean Indyjski.

Kerala – tani raj na udane wakacje

Indyjski stan Kerala położony jest nieco na południe od Goa i często do niego porównywany. Masowa turystyka jeszcze tutaj nie dotarła, na Wybrzeżu Malabarskim panuje sielski klimat, a w zabudowie dominują chatki z bambusa w otoczeniu palm kokosowych. Powoli powstają jednak i bardziej luksusowe hotele oraz rozbudowane kompleksy należące do resortów, ale jeśli dobrze poszukamy, za pobyt w Kerali nie przepłacimy. Jedne z bardziej znanych miejscowości regionu to Kovalam, Marari, Varkala oraz Nattika z najsłynniejszymi, piaszczystymi plażami.

Keralę z iście tropikalnym klimatem znamy z barwnych festiwali kulturalnych, głośnych obchodów religijnych uroczystości, ciekawych tańców rytualnych, a także ajurwedycznych metod terapii. Z religijnych ceremonii wywodzi się również popularny teatr, warto zobaczyć także pokazy keralskiej sztuki walki. Spośród parków narodowych i krajobrazowych polecamy wycieczkę do Rezerwatu Tygrysów, godne obejrzenia są też pałace i świątynie na terenie Kerali.

Indie – pogoda

Kiedy jechać do Indii? To w zasadzie kierunek całoroczny z klimatem zwrotnikowym na większości terytorium, a w Himalajach podzwrotnikowym górskim. Stolica Indii, Delhi, charakteryzuje się stosunkowo wysokimi temperaturami powietrza, osiągając maksimum w maju, najcieplejszym miesiącu w ciągu roku, doświadczymy tam wówczas aż 45 st. C. Gorąco będzie również w rejonach pustynnych.

Najwięcej słońca pojawi się na indyjskim niebie pomiędzy listopadem a majem, a nocami poza obszarami wysokogórskimi temperatury nigdy nie spadają poniżej 20 st. C. W ciągu dnia czeka na nas przeciętnie 27-29 st. C w każdym miesiącu. Woda ma podobną temperaturę, zachęcając do kąpieli morskich przez cały rok. Wiosna w Indiach będzie zdecydowanie najgorętsza, a do wysokiej wilgotności powietrza trzeba się przyzwyczaić. Monsuny, którym towarzyszą ulewy, zdarzają się w kraju najczęściej na przełomie lata i zimy.

