Najrzadziej odwiedzany kraj w Europie. Dolecisz tanimi liniami

Mołdawia: "Warto być pionierem"

- To najrzadziej odwiedzany kraj w Europie, ale warto być pionierem - mówi Szymon Jasina, dziennikarz Wirtualnej Polski, który w tym roku miał okazję odwiedzić Mołdawię. - Zachęcają do tego nie tylko niskie ceny, ale też to, ile ten kraj ma do zaoferowania. Mołdawia jest nieduża, więc Kiszyniów bardzo dobrze sprawdza się jako baza, z której można zwiedzić cały kraj - podkreśla.