Najtańsza riwiera Europy. Turystów zaprasza do października

Polska obecnie oznaczona jest jako zielona strefa niskiego ryzyka, co oznacza, że obywatele polscy mogą wjeżdżać na terytorium RB po okazaniu ważnego Unijnego Certyfikatu Covid lub na podstawie dokumentu potwierdzającego negatywny wynik testu PCR przeprowadzonego do 72 godzin przed wjazdem do kraju lub negatywny wynik szybkiego testu antygenowego na COVID-19 przeprowadzonego do 48 godzin przed wjazdem do kraju, liczonego od daty badania wpisanej do dokumentu.