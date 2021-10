Najtańsze all inclusive na listopad. Ten kraj nie ma sobie równych

Turcja jest jednym z najlepszych kierunków na wakacje all inclusive. W listopadzie wciąż możemy liczyć na temperatury powyżej 20 st. C. To świetny moment na zwiedzanie, ale spokojnie będziemy mogli też wypocząć nad basenem, popijając drinka z palemką, a od czasu do czasu wyciągnąć się na plaży w tureckim słońcu.