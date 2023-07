Najtańsze kierunki na wakacje 2023. Na liście sporo niespodzianek

- To jeden z najtańszych kierunków w ofercie biur podróży, do którego dotrzemy w zaledwie dwie godziny z kilkunastu polskich lotniska - mówi Agata Chmiel z Wakacje.pl. - Wybrzeże Morza Czarnego oferuje piękne długie plaże z miękkim piaskiem i łagodnym zejściem do morza oraz coraz szerszą bazę noclegową, umożliwiającą zarówno rodzinny wypoczynek w resortach z opcją all inclusive i atrakcjami dla najmłodszych oraz w mniejszych obiektach, dla turystów, którzy są nastawieni na zwiedzenie i korzystanie z miejskich rozrywek - dodaje.