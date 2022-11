Najtańsze last minute na weekend listopadowy. Ile trzeba wydać?

- Riwiera Turecka to jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych w tym kraju, który dla Polaków dostępny jest przez cały rok, a to dzięki utrzymywanym połączeniom lotniczym. Turcja słynie ze świetnego stosunku ceny do jakości, a tamtejsze resorty z bogatym all inclusive zyskały już stałe grono miłośników - dodaje Marzena German.