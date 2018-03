Najtańsze miasta w Europie. Kraków tegorocznym hitem

Stolica Małopolski znów znalazła się na czele rankingu. Tym razem w zestawieniu brytyjskiego serwisu Post Office, który od 10 lat skrupulatnie wylicza, ile trzeba wydać na weekend w europejskich miastach.

Barometr Post Office Travel Money szacuje koszty w oparciu o ceny 12 wydatków: 2 noclegi w 3-gwiazdkowym hotelu dla dwóch osób, trzydaniowy posiłek dla dwóch osób, lampka wina, puszka napoju, butelka piwa, filiżanka kawy, bilety wstępu do galerii sztuki, muzeum i popularnego zabytku, zwiedzanie miasta autobusem wycieczkowym, transfer z lotniska do centrum i 48-godzinny bilet na komunikację miejską. Pod lupę wzięto 36 europejskich miast .

Gdzie jest za to najdrożej? Z grubym portfelem trzeba się wybrać do Amsterdamu. Tutaj za te same usługi i produkty zapłacimy ponad 3 razy tyle co w Krakowie – 2593 zł.