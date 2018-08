Największe atrakcje Chorwacji. Miejsca, które warto zobaczyć podczas urlopu nad Adriatykiem

Nie oszukujmy się – Chorwacja to jedna wielka atrakcja. Zobaczyć warto chyba każdy centymetr kwadratowy chorwackiej ziemi. I choć łaknący odpoczynku turyści patrzą najczęściej na ten kraj przez pryzmat plaż, powodów do odwiedzenia Chorwacji jest zdecydowanie więcej.

Chorwacja to nie tylko porty i plaże (Shutterstock.com, Fot: xbrchx)

Atrakcje Chorwacji – piękno natury

Chorwacja to raj turystyczny. Transparentna, ciepła i spokojna woda Morza Adriatyckiego i złote plaże przyciągają jak magnes. Chorwacja to jednak dużo więcej niż urocze kurorty.

Na niewielkiej, bo ponad pięć razy mniejszej niż Polska, powierzchni Chorwacji utworzonych zostało 8 parków narodowych. Każdy z nich jest szczególny, każdy zachwyca. Trzy z nich obejmują krajobraz wyspiarski. Są to PN Mljet, PN Kornati i PN Archipelagu Wysp Briońskich. Pozostałe parki narodowe Chorwacji znajdują się na stałym lądzie. Najsławniejszym z nich jest PN Jezior Plitwickich, miejsce magiczne i warte odwiedzenia. Park obejmuje 16 jezior krasowych połączonych ze sobą niewysokimi, ale majestatycznymi wodospadami. Dzięki zróżnicowanej zawartości wapnia przyjmują one różne odcienie zieleni. Nad Jeziora Plitwickie dostać można się dzięki pobliskiej autostradzie. To także punkt obowiązkowy niemal wszystkich wycieczek objazdowych do Chorwacji.

Innym chorwackim parkiem narodowym jest PN Krka. Nazwa krótka i tajemnicza, miejsce nie z tej ziemi. Tu również zobaczyć można wodospady i jeziora. Największe kaskady w parku narodowym to Skradinski buk i Roški slap. W jeziorach dozwolone jest kąpanie, które zdecydowanie umili wędrówkę wśród wodospadów.

Miejsce jednak położone jest bliżej wybrzeża Chorwacji, w okolicy Szybenika, iście 'włoskiego' miasta o długiej historii oraz cenionego kurortu. Dlatego łatwo połączyć plażowanie, wycieczki na łono natury i zwiedzanie.

Miasta – perełki Chorwacji

Trudno mówić o atrakcjach Chorwacji bez napomknięcia o malowniczych miastach. Niemal każda miejscowość jest tu perłą, każda zachwyca i zachęca do zwiedzania. Prym jednak wiodą te największe.

Słowo „największe” należy jednak wyjaśnić. W ujęciu europejskim bowiem miasta duże nie są. Biorąc jednak pod uwagę realia niewielkiej Chorwacji, uznać należy je do rozbudowanych metropolii. Dla przykładu Split zamieszkuje jedynie 200 tys. mieszkańców, a to drugie co do wielkości miasto Chorwacji. To jednak co można w nim zobaczyć, zachwyca. Wąskie uliczki pośród kamiennych domów, ukwiecone balkony i przyjemne skwerki z uroczymi kawiarenkami to znak rozpoznawczy chorwackich miejscowości.

Dwa miasta, Split i Trogir położone są obok siebie, dlatego ulokowanie się w miłym hoteliku w jednym z nich pozwoli na dogodne zwiedzanie okolicy.

Trogir to średniowieczny diament Chorwacji. Miasto jest klasycznym przykładem miejscowości o mediewalnym układzie urbanistycznym. Nie dziwi zatem fakt, że starówkę Trogiru od 1997 roku znaleźć można na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Znajduje się ona na niewielkiej wysepce, a ze stałym lądem połączona jest kamiennymi mostami. Jej zabudowa jest ciasna, a uliczki kręte. Obok Trogiru znajduje się wyspa Čiovo.

Split z kolei to miasto zbudowane niemalże na starożytnym pałacu pochodzącego z okolic cesarza rzymskiego Dioklecjana. Zabudowa miasta urosła na murach willi, a w dawnych komnatach dziś miejsce znajdują urocze placyki i skwerki. Pozostałości pałacu to kolejny zabytek Chorwacji, który znalazła się na liście UNESCO.

Robiąc jakikolwiek ranking chorwackich miast, przewidzieć należy zwycięstwo Dubrownika. To „perła Adriatyku”, miasto zabytkowe i niezwyciężone. Naszpikowane jest zabytkowymi pałacami, świątyniami, ale o jego sile przez wieki stanowiły mury fortyfikacyjne, które odgrywały wzorowo swoją rolę przy okazji każdej inwazji.

Dubrownik to chyba najsławniejsze miasto Chorwacji. Nie dość, że jest piękne i wartościowe historycznie (wpisane na listę UNESCO już w 1979 roku), to jeszcze stanowi idealny, realistyczny plan zdjęciowy. Realizowano tu sceny do „Gry o tron”, „Gwiezdnych wojen – Ostatni Jedi”, a według doniesień zawita tu również James Bond.

Chorwacja i jej wyspy

Do powierzchni Chorwacji zalicza się 1246 wysp, z których większość jest bezludna lub tworzą je skały i rafy. Człowiek osiedlił się jedynie na 47 wyspach Chorwacji i człowiek wiedział, co robi. Tutejsze archipelagi zachwycają pięknymi widokami i uroczymi zakątkami. Wyspy jednak różnią się między sobą pod względem krajobrazu.

Dla przykładu wyspa Mljet jest niezwykle zielona. Jak już było wspomniane, krajobraz zachodniej jej części został objęty parkiem narodowym. Na wyspie znajduje się klasztor benedyktynów z XII wieku. Z kolei inna wyspa Chorwacji, Korčula, pokryta jest śródziemnomorską makią, a na jej wybrzeżu usiane są liczne żwirowe plaże. Perełką Korčuli jest jej główne miasto o tej samej nazwie, którego zabudowa (oraz jej znaczenie) przyrównuje się do Dubrownika.

Korčula do doskonały kierunek dla plażowiczów, którzy zniosą niewygodę lokalnego plażowego żwiru, piechurów i miłośników zapierających dech w piersiach śródziemnomorskich krajobrazów.

Dość popularną chorwacką wyspą jest również Hvar. Według poczytnych magazynów podróżniczych urok wyspy można porównać do Capri, a nawet Bora Bora. Wyspa porośnięta jest makią, a jej najpiękniejsze plaże znajdują się w północnej części, brzeg południowy jest stromy i skalisty. W stolicy wyspy o tej samej nazwie znajduje się najstarszy w Europie teatr miejski z 1612 roku. Od 2008 roku krajobraz chorwackiego Hvaru widnieje na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Popularnym kurortem wyspy jest Jelsa.

Z plaż Hvaru obserwować można inną wyspę Chorwacji, Brač, położoną nieco dalej na północ. To tu znajduje się najwyższy szczyt na Morzu Adriatyckim. Wyspę porasta las piniowy i częściowo typowa dla pejzażu śródziemnomorskiego makia. Ciekawym zjawiskiem są związane z procesami krasowymi białe skały wpadające wprost do morza na południu wyspy Brač.

