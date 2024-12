Wypatrzył nieruchome światło. Akcja ratunkowa trwała całą noc

W nocy z niedzieli na poniedziałek (z 29 na 30 stycznia br.) TOPR-owcy przeprowadzili akcję ratunkową na Rysach. Ratownik dyżurny TOPR, pełniący służbę nad Morskim Okiem, ok. godz. 20 zauważył nieruchome światło latarki w rejonie Buli pod Rysami na wysokości 2054 m n.p.m., co wzbudziło jego niepokój.

Po dotarciu na miejsce okazało się, że turysta podczas schodzenia z Rysów upadł i utknął w trudnym terenie, nie będąc w stanie samodzielnie kontynuować zejścia. Wcześniej zgubił telefon, co uniemożliwiło mu wezwanie pomocy. Na szczęście miał przy sobie latarkę, której użył. Ratownicy, gdy dotarli do mężczyzny, bezpiecznie sprowadzili go do Zakopanego. Akcja zakończyła się dopiero ok. godz. 5 rano.