Narty we Włoszech. Jeszcze zdążysz wyszaleć się na stoku

Gdzie pojechać na narty we Włoszech? Wybraliśmy kilka ciekawszych regionów narciarskich na sezon 2018.

Val di Fiemme – na narty zimą lub wczesną wiosną

Jednym z ładniejszych zakątków Włoch zimą jest słoneczna dolina Val di Fiemme. Na doskonale przygotowanych stokach szaleje tutaj nieco mniej turystów niż w najpopularniejszych miejscowościach w kraju, a wykupiony karnet obowiązuje na terenie całego regionu. Trasy narciarskie są dość zróżnicowane, w okolicy znajdziemy bowiem 58 km odcinków niebieskich, 71 km czerwonych oraz 11 km czarnych tras, dla najbardziej zaawansowanych narciarzy. Dysponują one 16 wyciągami orczykowymi, 12 krzesełkowymi i 3 gondolowymi. Val di Fiemme to kolebka narciarstwa biegowego, z dobrą ofertą dla miłośników snowboardu, bogatą infrastrukturą i pysznymi daniami lokalnej kuchni włoskiej. Po dniu spędzonym na stoku warto wybrać się na lodowisko, tor saneczkowy, do stadniny, teatru czy na basen.