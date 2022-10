Nawiedzone zamki w Polsce. Nie tylko Białe Damy

Duchy z zamku Czocha

Za jeden z najbardziej nawiedzonych zamków w Polsce uchodzi zamek Czocha. Oczywiście "mieszka" tu Biała Dama - duch siostry właściciela zamku Gertrudy, która zdradziła brata i ściągnęła na zamek Husytów. Zdradziecka Gertruda nie jest jednak jedyną zjawą, którą możemy tu spotkać. Pierwsze zjawy błąkają się już koło prowadzącego do zamku mostu. To duchy żałobników, którzy szli na cmentarz, by pochować jednego z mieszkańców zamczyska, ale nigdy tam nie dotarli, bo zarwał się pod nimi most. Kolejne nawiedzone miejsce znajduje się na zamkowym dziedzińcu. To Studnia Niewiernych Żon. Według legendy straciło w niej życie wiele kobiet, których mężowie nabrali wątpliwości co do wierności małżonek. Podobno zaglądając do studni można usłyszeć ich jęki i wołanie o pomoc. Zawodzeniom kobiet wtóruje głos małego dziecka - syna Urlike, jednej ze straconych żon. Mąż Urlike nie tylko wtrącił do studni niewierną żonę, ale kazał też zamurować jej dziecko, podejrzewając, że nie jest jego ojcem.