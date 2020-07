Nie masz pomysłu na tegoroczne wakacje? Wybierz "road trip” po Polsce

Z powodu koronawirusa chcesz w tym roku odpuścić temat wakacji? Może jeszcze raz dobrze to przemyśl. Doskonałą okazją w takim czasie może się okazać "road trip" po Polsce. Podczas takiej wyprawy łatwiej zachować konieczny dystans, a przy okazji można sobie przypomnieć, jak atrakcyjny pod względem turystycznym jest nasz kraj. Emocje gwarantowane, a o nudzie można zapomnieć.

Nikt chyba nie ma złudzeń, że przyszło nam żyć w wyjątkowym czasie, a reżyserem wydarzeń, które w ostatnich miesiącach obserwujemy na całym świecie, stał się koronawirus. Trudno się zatem dziwić obawom wielu osób, dla których – m.in. z uwagi na bezpieczeństwo – wakacje stały się w tym roku kwestią drugorzędną. Ale czy warto z nich rezygnować? A może to jest właśnie odpowiedni czas, by lepiej poznać własne strony?

Dla tych, którzy chcą, aby tegoroczne wakacje były zarówno czasem intensywnych wrażeń, ale i niezakłóconego wypoczynku, "road trip" może się okazać "strzałem w dziesiątkę". Taka formuła pozwala nie tylko na dużą swobodę planowania i możliwość nieskrępowanego korygowania przebiegu trasy i dostosowywania jej do własnych potrzeb, ale daje również niemniej istotne poczucie bezpieczeństwa.

Ogranicza nas tylko wyobraźnia

To, co jest najlepsze w podróżowaniu samochodem, to pełna niezależność i mnogość wyborów. Dysponując odpowiednią ilością czasu, a także biorąc pod uwagę odległości pomiędzy różnymi regionami naszego kraju, jednego dnia można tak naprawdę cieszyć się piaszczystymi plażami polskiego wybrzeża, by następnego dnia podziwiać Tatry, a niedługo potem relaksować się już nad mazurskim jeziorem.

Przy odrobinie wysiłku już w trakcie niedługiego urlopu można przejechać całą Polskę. Jest jeszcze jeden atut – samochodem można dotrzeć do miejsc, do których dostęp jest utrudniony (np. brak kolei czy źle funkcjonująca komunikacja autobusowa), a przez to znajdujące się tam skarby pozostają czasami w ukryciu. Gdzie zatem pojechać?

Prawdziwe perły można odnaleźć, podróżując po Podlasiu. Ten polski region przypomina, że nasz kraj różnorodnością kulturową stoi. O tym, że jest tu wyjątkowo, można się przekonać, podziwiając tutejszą architekturę, która mocno różni się do tego, co zobaczyć można w centralnej czy zachodniej części kraju.

Podlasie to nie tylko Białystok, Puszcza Białowieska czy Biebrzański Park Narodowy. W całym regionie znaleźć można mnóstwo urokliwych drewnianych domów, ale też niezwykłych świątyń, a mistycyzm na każdym kroku miesza się z folklorem. Na szczególną uwagę zasługuje architektura sakralna - zbudowane w różnych stylach kościoły, ale też wyjątkowe cerkwie i meczety. W Kruszynianach znajdziemy najstarszy zachowany meczet tatarski w Polsce. Co ciekawe, obiekt zbudowany został z drewna, podobnie jak meczet w Bohonikach. Z tego samego materiału wzniesionych zostało tu także wiele cerkwi.

Świątynie prawosławne w Żurobicach, Czyżach czy Topolanach to niezwykły widok dla wszystkich przyzwyczajonych do tradycyjnej architektury. Wiele obiektów kultu religijnego skąpanych jest tu w ożywczym błękicie. To sprawia, że podróżując po Podlasiu, momentami można się poczuć jak na słynnej greckiej wyspie Santorini. Ze względu na to, że wiele z tych miejsc znajduje się na uboczu, z dala od głównych szlaków, podróż samochodem wydaje się najlepszym sposobem na zapoznanie się z oferowanymi przez nie małymi cudami.

Auto wydaje się też idealnym środkiem lokomocji, gdy chodzi o podróż szlakiem polskich zamków. Zgadza się, Polska to nie tylko wspaniałe świątynie. Większość osób podróżujących po świecie zachwyca się pomnikami historii w postaci starych zamków, zapominając o tym, że my także mamy do dyspozycji prawdziwe bogactwo.

Wpisanego na listę UNESCO zamku w Malborku nie trzeba nikomu przedstawiać. Ale nie wszyscy wiedzą, że jest on jednym z kilkunastu zamków, które należą do tzw. Szlaku Zamków Gotyckich. Pod pojęciem tym kryje się znakowany szlak samochodowy, obejmujący obiekty na Kaszubach, Warmii i Mazurach.

Licząca 650 km trasa, poza wspomnianą słynną ceglaną twierdzą w Malborku, przebiega też obok gmachów położonych m.in. w: Bytowie, Kwidzynie, Gniewie, Sztumie, Nidzicy czy Olsztynie. W tym ostatnim urzędował niegdyś Mikołaj Kopernik. A pamiętajmy, że jest to zaledwie jeden z kilku zamkowych szlaków w Polsce. Przez województwa małopolskie i śląskie biegnie Szlak Orlich Gniazd, obejmujący średniowieczne zamki służące niegdyś obronie granic Królestwa Polskiego (m.in. Będzin, Ojców, Bobolice, Zamek Ogrodzieniec).

Łańcut

Ale ruszając w rajd po Polsce, wcale nie trzeba wybierać trasy, którą wytyczać będą mniej lub bardziej znane zabytki. Wielbiciele niespiesznego relaksu, którzy chcą jednak uniknąć przesiadywania w jednym miejscu, też znajdą coś dla siebie. Fanów wypoczynku nad wodą z pewnością zachwyci wycieczka biegnąca wzdłuż linii Zatoki Gdańskiej. Taka trasa pozwala nie tylko na odwiedzenie Gdańska, Sopotu czy Gdyni, ale też na dotarcie do mniejszych miejscowości tworzących bogaty koloryt Pobrzeża Gdańskiego.

Wystartować można we Władysławowie, a wielki finał zaliczyć w Krynicy Morskiej. Trasa ta obejmuje nie tylko zatłoczone w sezonie letnim Trójmiasto, ale też miejsca, w których łatwiej złapać oddech: Mikoszewo, Junoszyno, Stegnę, Sztutowo czy Kąty Rybackie. Taki "road trip" to idealne rozwiązanie dla tych, którzy lubią wypoczynek na plaży, ale też dla miłośników przyrody (przebiega m.in. obok lasów Mierzei Wiślanej i rezerwatów przyrody: Ptasi Raj i Mewia Łacha na Wyspie Sobieszewskiej).

Najwspanialsze w Polsce jest jednak to, że liczba opcji jest niemal nieograniczona, a podobne trasy można też wyznaczyć wzdłuż rejonów górskich czy wśród jezior. Trudno się dziwić, że różne regiony naszego kraju coraz częściej trafiają do prestiżowych zagranicznych zestawień miejsc, które trzeba poznać. Obecna sytuacja to może być dobry czas, by nadrobić zaległości i poznać własne strony, a samochód może się tu okazać najbezpieczniejszym i najefektywniejszym sposobem przemieszczania się.

