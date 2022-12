Nie tylko Suwałki. Najzimniejsze miejsca w Polsce

Hala Izerska, czyli namiastka Syberii w Polsce

O Hali Izerskiej mówi się, że jest to miejsce, w które nigdy nie zagląda słońce, za to można z niego podziwiać więcej gwiazd niż ze wszystkich innych zakątków naszego kraju. To właśnie w tym miejscu w Sudetach padła rekordowo niska temperatura – w 1996 r. odnotowano na termometrze minus 36,6 st. C. Wszystko to za sprawą specyficznego położenia Hali Izerskiej oraz ukształtowania jej terenu.