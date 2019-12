Niebezpieczne wyprawy. Biura podróży organizują wyjazdy turystyczne do Syrii

Agenci niewielkich biur podróży wpadli na skrajnie kontrowersyjny pomysł, który, co gorsza, spodobał się wielu turystom. Chodzi o organizowanie wycieczek do Syrii, w której od dawna trwają walki. Sytuacja społeczno-polityczna jest w tym kraju bardzo niestabilna, a kto może – opuszcza to miejsce. Poza ciekawskimi turystami, którzy jadą w sam środek piekła.

Filmowanie bądź robienie zdjęć dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu zgody przez syryjskie władze (Shutterstock.com)

Syria jeszcze przed wojną była atrakcyjnym kierunkiem turystycznym, ale podróżowanie tam w obecnej sytuacji jest co najmniej kontrowersyjne. Nowy trend nie jest jeszcze "masowy" i mówić o nim można jak na razie w kategorii niszowej. Oferty takich wyjazdów znaleźć można w niewielkich agencjach turystycznych m.in. w Rosji i Wielkiej Brytanii.

Cena 8-dniowej wycieczki wynosi ok. 6300 zł ( ok 100 tys. rubli) Kwota nie uwzględnia przelotów, ani ubezpieczenia podróżnych. Inne biuro turystyczne proponuje 1950 dol. (ok. 7545 zł) jeśli chętnych na wycieczkę będzie 10 osób, a 1850 dol. (ok. 7158 zł), jeśli zbierze się 18 osób. Cena również nie uwzględnia biletów lotniczych, opłat wizowych, posiłków i napiwków. W "pakiecie" są za to hotele, przewodnik, śniadania i transport wewnątrz Syrii.

Wycieczek w tę część świata zdecydowanie odradza Ministerstwo Spraw Zagranicznych niemal każdego kraju, przestrzegając przed obecną sytuacją polityczną Syrii. W razie zagrożenia m. in. polscy turyści nie będą mogli liczyć na pomoc konsularną.

– W związku z trwającym konfliktem zbrojnym i całkowitą destabilizacją sytuacji bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Syrii. Obywatele polscy, którzy przebywają w tym kraju, powinni go niezwłocznie opuścić – czytamy na stronie polskiego MSZ. – Ze względu na brak polskiej placówki możliwości udzielenia pomocy konsularnej obywatelom polskim są bardzo ograniczone.