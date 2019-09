Niemcy jesienią, czyli nie tylko Oktoberfest

Największe święto piwa Oktoberfest rusza już w ten weekend. Tradycyjny festiwal w Monachium ściągnie do naszych zachodnich sąsiadów miliony turystów, także z Polski.

Impreza tradycyjnie trwa przez ponad dwa tygodnie - w sumie 16 dni. To dość czasu, by nie tylko spróbować najszlachetniejszych niemieckich gatunków piw i oddać się jesiennej zabawie, ale też zwiedzić region, który w Polsce znany jest przede wszystkim, jako kraina piwa.

Jesień w Bawarii

Bawarskie "pramurale"

Zamki Ludwika II

Wśród wielu atrakcji Bawarii, nie można pominąć zamków Ludwika II Wittelsbacha. Zwany też Ludwikiem Szalonym lub Bajkowym Królem, ekscentryczny władca Bawarii, zasłynął z miłości do sztuki i okazałych budowli, które do dziś podziwiane są przez miliony turystów.

Zbudowany na skałach u stóp góry Tegelberg zamek Neuschwanstein to prawdziwa wizytówka Bawarii. Baśniowy w formie pałac, wygląda jak dzieło Walta Disney’a. Z kolei wnętrza, choć w większości nieukończone, nawiązują do stylu średniowiecznego.

Najmniejszym, a jednocześnie ulubionym pałacem Bajkowego Króla był Linderhof, usytuowany w Alpach Ammergawskich. Choć skromniejszy od pozostałych, urządzony został z wielkim rozmachem. Złoto, bogate zdobienia czy "samo nakrywający się" stół, który windą przyjeżdżał z kuchni do komnat władcy, to tylko kilka atrakcji, które mogą obejrzeć zwiedzający. Jesienią warto też pospacerować po tutejszym ogrodzie, w którym znajdziemy pawilon mauretański, grotę Wenus i piękną fontannę.

Alpejska kraina

Wspinaczka do Domu Króla i wędrówki niżej położonymi szlakami, to tylko przedsmak tego co mają do zaoferowania Alpy Bawarskie. Kto chce zobaczyć ich piękno w całej okazałości, powinien wybrać się na najwyższy szczyt w Niemczech - liczący blisko 3 tys. metrów Zugspitze.