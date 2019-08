Oryginalna promocja kraju. Niemcy porównują światowe atrakcje z lokalnymi

Niemieckie koleje stworzyły kampanię "No Need to Fly", mającą zachęcać do podróży po kraju. Deutsche Bahn Personenverkehr porównuje ceny i widoki niemieckich i światowych atrakcji. Okazuje się, że łudząco podobne krajobrazy można zobaczyć w Niemczech.

Niemcy proponują turystom niemal te same widoki za wiele niższą cenę (Youtube.com/ German Rail - No Need to Fly – Around the World in Germany)

Celem kampanii jest pokazanie piękna niemieckich regionów i zachęcenie turystów do zwiedzania swojego kraju. Twórcy chcą pokazać, że nie trzeba podróżować do odległych zakątków świata, by podziwiać piękne widoki. Na miejscu czekają rzeczy tka samo piękne jak w USA, Holandii, Kanadzie czy Tokio.

W ramach kampanii przygotowano film, w którym twórcy zestawiają m. in. łudząco podobną atrakcję w Arizonie w USA, do której bilet lotniczy kosztuje 1,156 tys. euro (ok. 5 tys. zł) z Rhineland w Niemczech, gdzie koszt dojazdu pociągiem wynosi 19 euro (ok. 80 zł). Zestawiono również most wiszący w Vancouver w Kanadzie (cena lotu ok. 4,5 tys. zł ) z mostem wiszącym w Hunsrück w Niemczech (cena pociągu ok. 80 zł).

Projekt poświęcony został promocji lokalnej turystyki i stworzony w myśl zasady "nie jesteśmy gorsi od innych". Autorzy znaleźli ciekawy i oryginalny sposób na zachęcenie turystów do podróżowania koleją. Wykorzystali przy tym umiejętność skutecznego porównywania się z największymi światowymi atrakcjami.