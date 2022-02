Niesamowite miejsce w Europie. "Czas zwalnia, a widoków nie da się zapomnieć"

Bar to wszystko, co najlepsze w Czarnogórze. Szerokie i długie plaże, modny kurort i sięgająca setek lat wstecz historia. Wejście do Starego Baru kosztuje 4 euro i jest absolutnie warte każdego grosza. Od jednej z osób restaurujących stary mur dowiedziałam się, że mówi się, że dawniej mężczyzna pochodzący stąd nie mógł wziąć ślubu dopóki nie zasadził 20 drzew oliwnych. A drzewka te widać wszędzie wokół, więc całkiem możliwe, że jest to prawda.