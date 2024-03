Nietypowa kolekcja w Polsce. Wywołuje gęsią skórkę

– Mulaże to odbitki stanu skóry, jeden do jednego w wersji 3D, które zostały wykonane z wosku po to, aby pokazać, jak to wygląda barwnie, w kolorach, np. że naczynia są niebieskie, czerwone, że zmiany są bordowe, brunatne – to wszystko domalowywano. Mulaż w wersji 3D był malowany farbami olejnymi, werniksowany. I w ten sposób powstawał produkt, który w 100 proc. pokazywał, jak powstają zmiany skórne – powiedział PAP dr hab. Rafał Białynicki-Birula z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.