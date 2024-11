Nietypowe miejsce, żeby odwiedzić świąteczny jarmark. Dolecisz tanimi liniami

W Europie powoli rozpoczyna się jarmarkowe szaleństwo. Polacy chętnie jeżdżą na weekend do Włoch czy Niemiec, by chłonąć świąteczną atmosferę także poza granicami kraju. Nieoczywistym, a niezwykle interesującym kierunkiem na taki wypad jest Tirana, gdzie tanio dotrzemy z Polski. Co stolica Albanii oferuje w najbliższych tygodniach?