Nietypowe pomniki. W Polsce jest ich ponad 100

Osoby odpowiedzialne za promocję turystyczną miast stale prześcigają się w pomysłach, jak przyciągnąć jeszcze więcej odwiedzających. W tym celu powstają nowe atrakcje, a wśród nich pomniki-ławeczki ze znanymi postaciami, do których można się przysiąść. W całym kraju znajdziemy ich ponad sto i liczba ta cały czas rośnie. Podpowiadamy, gdzie mieszczą się te najbardziej znane ławeczki.

Ławeczka Juliana Tuwima w Łodzi

Pierwsza propozycja to pomnik Juliana Tuwima, znajdujący się przy reprezentacyjnej ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Odsłonięto go w 1999 r. przed pałacem Juliusza Heinzla.

Dlaczego odlany z brązu pomnik poświęcono akurat Tuwimowi? To właśnie w Łodzi bowiem przyszedł on na świat 13 września 1894 r. i spędził tu część swojego życia. Chętni mogą przysiąść się do polskiego poety i pisarza żydowskiego pochodzenia, chwilę "porozmawiać" i zrobić pamiątkowe zdjęcie. Co ciekawe, potarcie nosa słynnego łodzianina gwarantuje ponoć szczęście. Potencjalnych szczęściarzy nie brakuje, bo nos jest już mocno wytarty, podobnie jak nosy wielu innych bohaterów, siedzących na ławeczkach z brązu czy z mosiądzu.

Ławeczka Bolesława Prusa w Nałęczowie

Zostając przy pisarzach, warto odwiedzić też Bolesława Prusa, który siedzi na ławeczce w parku zdrojowym w Nałęczowie. Wydaje się być bardzo zamyślony. Czyżby układał w głowie kolejne powieści na miarę "Lalki"? A może rozważa zmienę losów Łęckiej i Wokulskiego?

Turyści, którzy przy nim usiądą, mają szansę go o to zapytać, choć od 2002 r., gdy ławeczka powstała, Prus jak milczał, tak milczy. Chcąc dowiedzieć się więcej o relacjach łączących pisarza z Nałęczowem, warto wybrać się do miejscowego muzeum poświęconego właśnie Prusowi.

Ławeczka Marka Grechuty w Opolu

Swoje pomniki mają oczywiście nie tylko pisarze. Przysiąść można się także do Marka Grechuty siedzącego na ławeczce w Opolu, mieście okrzykniętym oficjalną Stolicą Polskiej Piosenki. Na oparciu ławki widać odlane liście dzikiego wina, co ma być symbolicznym nawiązaniem do piosenki "W dzikie wino zaplątani". Pomnik zamontowano w 2008 r. na Wzgórzu Uniwersyteckim i jest to jedna z kilkunastu tego typu ławeczek, jakie zostały ustawione w tym miejscu. Po sąsiedzku siedzą także Agnieszka Osiecka, Starsi Panowie, czyli Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski, Wojciech Młynarski.



Ławeczka Ireny Kwiatkowskiej w Ustce

Pora na aktorkę. I to nie byle jaką, lecz uwielbianą przez wielu Polaków. Mowa o Irenie Kwiatkowskiej, znanej m.in. z serialu "Czterdziestolatek", który miał swoją premierę w 1975 r. Energiczna kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie bała, dziś "relaksuje się" na ławeczce w Ustce i podziwia Morze Bałtyckie. Warto choć na chwilę przysiąść się do eleganckiej damy i poprosić ją o rady na znalezienie siły do wypełniania obowiązków służbowych.

Ławeczki Ignacego Łukasiewicza w Poznaniu i Gorlicach

Ignacy Łukasiewicz do historii przeszedł jako polski farmaceuta i przedsiębiorca oraz założyciel pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej. To właśnie on skonstruował lampę naftową w 1853 r. we Lwowie. Zapracowany dawniej pionier przemysłu naftowego teraz może w końcu odpocząć na poświęconych mu ławeczkach w Poznaniu czy Gorlicach.

Ławeczki Mikołaja Kopernika w Olsztynie i Fromborku

Pomników-ławeczek nie mogło też zabraknąć dla Mikołaja Kopernika. Ustawiono je m.in. w Olsztynie i Fromborku, czyli w jego dawnych miejscach zamieszkania.

Polski astronom przybył w 1516 r. do dzisiejszej stolicy województwa warmińsko-mazurskiego, aby objąć stanowisko kanonika-administratora dóbr kapituły warmińskiej. Mieszkał w zamku i to właśnie na ścianie zamkowego krużganku narysował tablicę astronomiczną wskazującą równonoc wiosenną i jesienną, która zachowała się częściowo do dziś. Uczony miał też okazję wziąć udział w odparciu krzyżackiego ataku na mury miasta.

Mikołaj Kopernik przed wejściem na zamek w Olsztynie © Adobe Stock

We Fromborku Kopernik mieszkał kilkukrotnie i pracował na różnych stanowiskach. Był m.in. wizytatorem, posłem, kanclerzem kapituły, generalnym administratorem biskupstwa, a także lekarzem. Zmarł tam w 1543 r. w wieku 70 lat. Poszukiwania i badania autentyczności szczątków ciągnęły się długimi latami. Ponownego pochówku dokonano 19 lutego 2010 r. w 537. rocznicę narodzin Kopernika. Sarkofag ze szczątkami umieszczono w bazylice archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja we Fromborku.

Odnalezienie ławeczek z astronomem jest oczywiście – w przeciwieństwie do poszukiwań jego szczątków – banalnie proste. Stoją przy głównych ciągach pieszych.

Ławeczki studentów w Poznaniu i Warszawie

Mało komu należy się odpoczynek tak, jak studentom zarywającym nocki - zwłaszcza podczas sesji egzaminacyjnej. Nic więc dziwnego, że i dla nich postawiono specjalne ławeczki. Każdy może przysiąść się do bezimiennych studentów przesiadujących na ławeczkach-pomnikach w Poznaniu czy Warszawie. Ci poznańscy są trochę bardziej nowocześni niż student warszawski, ponieważ poza książką mają dodatkowo laptopa.

Warszawski student siedzi samotnie i zadaje przechodniom nie lada zagadkę. W swoim bucie ma dziurę, a pod podeszwą tajemniczy tekst. Aby go odczytać, trzeba użyć lusterka.