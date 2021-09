Niewidzialny most. Niezwykła atrakcja Holandii

Zaprojektowany przez grupę architektów RO&AD, most jest całkowicie bezpieczny. Został wykonany z drewna, uszczelnionego dodatkowo membraną EPDM, która służy między innymi do zabezpieczenia dachów przed wodą. Dodatkowo, poziom wody jest na bieżąco kontrolowany przez system zapór. Wyglądem most przypomina rów, który leży wewnątrz fosy, tak aby jak najmniej rzucać się w oczy i idealnie wkomponować się w otaczający krajobraz.