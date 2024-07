Niezwykłe miejsce w Polsce. "Cała łacha pomrukuje i powarkuje"

Towarzyszą im oczywiście mewy, stanowiąc piękny kolorystyczny i wokalny kontrast dla tych ssaków. Bo to, że możemy podglądać foki to jedno, możemy ich też podsłuchać. Cała łacha pomrukuje i powarkuje niskimi tonami, od czasu do czasu przekrzykiwana przez wysokie głosy mew. Zachwytom na pokładzie nie ma końca. Na szczęście załoga to rozumie i nikt nikogo nie pogania. Podglądamy życie na piaszczystych wysepkach przez jakieś pół godziny i niespiesznie wracamy do portu. W drodze powrotnej kapitan dołącza do gości na pokładzie i przez kilka minut opowiada o Wyspie Sobieszewskiej i żyjących tu zwierzętach.