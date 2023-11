Niezwykłe miejsce w Tatrach. Wielka atrakcja już otwarta

"To cudowne! Uważam, że artyści wykonali fantastyczną pracę. Bardzo wzrusza mnie widok opactwa tutaj w Tatrach. Królowa Elżbieta II miała szczególne relacje z Tatrami Wysokimi, a Opactwo Westminsterskie ma szczególne relacje z rodziną królewską. Dla mnie to coś wyjątkowego i myślę, że takie samo będzie dla wszystkich odwiedzających. Na pewno zobaczymy tu wielu brytyjskich turystów" - przyznał Nigel Baker, Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Podczas otwarcia, odsłonił on tablicę upamiętniającą odwiedziny monarchini w tym miejscu. Po zamknięciu świątyni tablica zostanie umieszczona na stałe na Hrebienku.