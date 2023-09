Wyjątkowy region u naszych sąsiadów. Moc atrakcji dla każdego

Jeśli spojrzymy na mapę Europy, szybko zorientujemy się, że Słowacy nie mają dostępu do linii brzegowej. To jednak nie przeszkodziło im w stworzeniu sztucznego Morza Liptowskiego i to w wyjątkowo malowniczym otoczeniu. Zbiornik retencyjny jest tylko jedną z wielu atrakcji turystycznych rejonu Liptov.