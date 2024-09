Nigdy nie zabieraj tego z plaży. Możesz mieć problemy na granicy

Lepiej nie próbować przewozić skrzydelników

Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy, że skrzydelniki są zagrożonym gatunkiem. Import takiej muszli do Wielkiej Brytanii bez odpowiedniego pozwolenia grozi zatrzymaniem na lotnisku. Warto też pamiętać, że obowiązują różne regulacje w krajach pochodzenia muszli. Na przykład w Florydzie jest to przestępstwo, by posiadać muszlę z żyjącym mięczakiem lub taką, w której spira znajduje się otwór większy niż jedna szesnasta cala - wskazuje to na brutalne potraktowanie zwierzęcia.