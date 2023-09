Nikt tu nie bagatelizuje wojny. "Patrz, co robią tutejsi ludzie i rób to, co oni"

Na jednej z ostatnich wycieczek do Lwowa, w ubiegłym miesiącu, pewien turysta zapytał naszego lokalnego przewodnika, co mamy robić, gdy usłyszymy alarm, a ten z typowym dla lwowian spokojem, z przymrużeniem oka odpowiedział: "Najlepiej patrz, co robią tutejsi ludzie i rób to, co oni". To pokazuje, że choć nikt tu nie bagatelizuje wojny, ludzie starają się nie żyć w jej cieniu. Korzystają z tego, że sytuacja we Lwowie jest raczej spokojna i pełni wiary w wygraną czekają, aż cały kraj będzie mógł wrócić do normalności.