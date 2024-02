Nocna akcja TOPR. Turysta utknął w drodze na Rysy

Akcja TOPR

Samotny turysta, który we wtorek 13 lutego br. wybrał się na najwyższy w Polsce szczyt, ok. godz. 19 zadzwonił do centrali TOPR w Zakopanem z prośbą o pomoc w zejściu. Powiedział, że utknął w rejonie tzw. Kamienia na szlaku z Morskiego Oka na dach Polski. Według relacji ratowników turysta wyruszył bez odpowiedniego planu zdobycia Rysów i nie miał żadnego sprzętu do zimowej turystyki, w tym niezbędnych raków, detektora lawinowego, sondy i łopatki, a nawet odpowiedniej odzieży.