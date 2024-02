Co oznaczają kolory szlaków w górach? Turyści często robią ten błąd

"Czerwony szlak w górach jest zazwyczaj głównym szlakiem w danym paśmie górskim, niebieski to szlak długodystansowy, żółty łączy krótkie odcinki lub miejsca, zielony to trasy z widokami lub do charakterystycznych miejsc, a czarny to zazwyczaj najkrótsza trasa do określonego punktu" - tłumaczy @werkanaszlaku pod swoim wiralowym wideo.