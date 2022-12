Nocne połączenie z europejską stolicą. Dojedziemy tam też z Polski

Dzięki połączeniu Berlin - Bruksela, Polacy również będą mogli pojechać koleją do stolicy Belgii, jednak z jedną przesiadką. Do Berlina można dostać się z kilku polskich miast - Warszawy, Poznania, Bydgoszczy, Katowic, Szczecina, Wrocławia oraz Trójmiasta. Połączenia obsługiwane są przez nowoczesne pociągi typu Intercity oraz Pendolino, a czas przejazdu wynosi zaledwie kilka godzin. Po tym czasie można przesiąść się w kolejny pociąg i wyruszyć w podróż prosto do Brukseli.