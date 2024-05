Nowa linia lotnicza wchodzi do gry. Ceny jak z kosmosu

Ceny zwalają z nóg

Pojawienie się linii lotniczej dla psów wywołało spore poruszenie na rynku lotniczym. Pomysł ma wielu zwolenników, ale wszyscy zgodnie twierdzą, że ceny biletów są wygórowane. Za podróż z Nowego Jorku do Los Angeles zapłacić trzeba bowiem... sześć tys. dolarów (ok. 23,5 tys. zł). Taki bilet upoważnia do wejścia na pokład zarówno czworonoga, jak i jego właściciela. W tej cenie polecieć mogą z jednym opiekunem nawet dwa psy, jeśli ich łączna waga nie przekracza 22 kg. Jeśli zabiera się jednego psa, nie ma ograniczeń co do wagi i rasy.