Nowe połączenie z Krakowa. Polacy kochają ten kierunek

- W 2022 r. z Polski do Turcji wyjechało 1,2 mln turystów, a wymiana handlowa między naszymi krajami opiewa na kwotę 11 mld dolarów - powiedział Cengiz Kamil Firat, ambasador Republiki Turcji w Polsce. - W ubiegłym roku pobiliśmy rekordy, ale w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2023 r. mamy już 50 proc. wzrost ruchu turystycznego, a ilość tureckich przedsiębiorców przylatujących do Polski, by inwestować, zwiększyła się o 30 proc. Tak więc liczymy, że ilość tureckich inwestycji w regionie Małopolski, jak również polskie inwestycje w Turcji przyczynią się do pobicia rekordu obrotów z 11 do 15 mld dolarów"