Nowe toalety w Tatrach. "Tu jest jakby luksusowo"

Podłączenie do kanalizacji było dla TPN wyjątkowo ważne - regularne opróżnianie przenośnych toalet stanowi spory problem i władze parku dążą do tego, żeby go wyeliminować. Jak pisze "Gazeta Krakowska", celem jest całkowicie wyprowadzenie ścieków z terenu Tatr. TPN chce skanalizować wszystkie budynki znajdujące się na terenie parku. - Planowane jest m.in. podłączenie do kanalizacji sanktuarium na Wiktorówkach, jak i inne budynki - zaznacza Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN w rozmowie z "Gazeta Krakowską".