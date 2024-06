Nowość w Warszawie. "Okaz jest spektakularny"

Zdaniem dyrektora otwarcie nowej wystawy stałej jest okazją do wznowienia rozmowy o stworzeniu muzeum historii naturalnej w Polsce. - Ciągle brakuje nam przestrzeni do prezentowania znalezisk odkrytych wiele lat temu. Nie mamy w Polsce muzeum poświęconego historii naturalnej, choć staramy się już wiele lat, aby ono powstało. To jest bardzo ważny wątek - stwierdził Błażejowski.