Nowy egzotyczny hit Polaków. Rajskie wysepki i fascynujące atrakcje

Co ważne z punktu widzenia turystów, by wybrać się na wyspę Phu Quoc nie potrzebujemy wizy, pod warunkiem, że będziemy tam przebywać nie dłużej niż 30 dni. W innych regionach Wietnamu wiza jest już wymagana, niezależnie od celu i długości pobytu. Można ją kupić online, a jej koszt to 25 dolarów amerykańskich, czyli ok. 105 zł. Przed rezerwacją wyjazdu warto też sprawdzić termin ważności paszportu. Dokument musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego powrotu z Wietnamu.